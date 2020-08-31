«Ох, а Костя одобрил?»: Вера Брежнева в нижнем белье обнажила прелести фигуры

Вера Брежнева уже давно будоражит воображение мужчин. Певица знает, что обладает привлекательностью. Ее не раз называли секс-символом, но девушка признавалась, что не знает, чет так всех впечатляет. На сцене она блистает в роскошных вечерних платьях или соблазнительных костюмах, а в обычной жизни любит носить комфортную и лаконичную одежду. Во время путешествий артистка чаще всего предстает в джинсах и толстовке.

Брежнева мама дочек Сары и Сони. Недавно она призналась, что не прочь стать многодетной мамой. В 38 лет певица обладает безупречной фигурой. Обычно она не часто оголяется, но во время гастролей певица решила подразнить поклонников пикантным кадром. Она запечатлела себя в уборной. Брежнева позировала в черном нижнем белье и с распущенными волосами. Она демонстрировала пышную грудь и точеную талию.

«Потрясающий сегодня был день. И все, кто были в нем», — написала звезда.

Поклонники поразились, увидев идеальный пресс у певицы. Вера сразила их своей красотой. Однако многие поразились тому, что она публикует смелые кадры. Они предположили, что это может непонравится ее мужу Константину Меладзе. Стоит отметить, что ранее артистка признавалась, что присылает возлюбленному пикантные фото, например из ванной. «Вера, всю скромность потеряла», «Какая фигурка», «Вот это пресик», «Такая красивая», «Ох, а Косят одобрил?», — прокомментировали видео пользователи Сети.