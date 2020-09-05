Вера Брежнева подчеркнула фигуру топом-бандо и «денежным» пальто от Ульяны Сергеенко

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится сфера моды. На сцене она всегда блистает в женственных нарядах. Ее можно увидеть в вечерних платьях и лосинах. А вот в обычной жизни артистка предпочитает комфортные луки. На улице и во время поездок она часто облачается в худи, треники и толстовки. При этом девушка выбирает приглушенные тона. После недавнего карантина она выпустила несколько треков, а также снялась в клипах, в которых предстала в смелых образах из категории «высокой моды».

Так на днях Вера представила ролик на песню «Вечериночка». Это оказался миниатюрный мюзикл, в котором она закономерно стала главной героиней. Один из ее нарядов оказался творением известного дизайнера Ульяны Сергеенко, которая недавно отметила день рождения. Певица облачилась в топ-бандо со стразами и мини-юбку с вышивкой. На плечи она накинула объемное пальто со шлейфом, будто созданное из денежных купюр.

«У кого-то есть денежное дерево, а у кого-то денежное пальто, хотя не только оно прекрасно на этом фото, а весь комплект haute couture от Ульяны Сергеенко. Ну и особо внимательные рассмотрели ожерелье, как „то самое“ в Титанике…», — похвасталась звезда.

Поклонники одарили комплиментами 38-летнюю жену Константина Меладзе. Многие восхитились ее фигурой, а другие женственным луком. «Королева мира», «Какая женщина! Мечта поэта!», «Статуэточка, как всегда точеная, идеальная, музыкальная», «Вера, вы сногсшибательны», «Ну как можно быть такой красивой», — прокомментировали пост подписчики.