«Всегда теплый прием»: Лиза Галкина в широких джинсах провела вечер со знаменитой подружкой

Алла Пугачева и Максим Галкин 1 сентября стал родителями первоклашек. Они отвели своих двойняшек Лизу и Гарри в школу. Примадонна, как всегда, произвела фурор своим появлением на публике в мини-юбке. Она не сдержала слез, когда малыши пошли на уроки. Но уже на следующий день дети с радостью собирались в школу, а потом делились впечатлениями. Теперь их утро начинается с раннего завтрака, а потом они отправляются одеваться в школьную форму.

Однако в субботу двойняшки смогли отдохнуть. Утром Гарри даже смастерил подарок своей сестре своими руками. Пока Галкин снимал его изделие, в кадр попала Алла Борисовна без макияжа и в халате. Певица похвалила сына за изобретательность. А вот вечером к ним нагрянули гости. Малыши увиделись со своей подругой и сверстницей Стефанией Пинягиной. Они давно дружат с этой девочкой моделью, блогером, которая является дочкой владелицы одноименного бренда детской одежды Натальи Пинягиной.

Лиза и Гарри облачились в белые футболки с принтом. Дочка Пугачевой следит за модой, поэтому дополнила образ трендовыми широкими джинсами. А вот ее брат выбрал черные шорты. Они собирали пазлы со своей подружкой и обменивались секретиками.

«Сразу после тяжелого съемочного дня я отправилась в гости к моих друзьям Лизе и Гари Галкиным. Всегда теплый прием и хорошее настроение», — поделилась Стефания в соцсети.

Поклонники восхитились дружными двойняшками. Многие помнят, как они в 2018 году побывали на вечеринке у девочки, которая была организована в честь дня рождения Стефании. К слову, в скором времени сами Лиза и Гарри отметят семилетие, так как близится их день рождения.