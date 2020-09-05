Без макияжа и укладки: Максим Галкин запечатлел с утра 71-летнюю Пугачеву в халате

Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отправили своих детей Лизу и Гарри в школу. Двойняшки пошли в первый класс. На школьной линейке Примадонна произвела фурор, представ в белой мини- юбке. А спустя несколько дней она организовала домашние посиделки в честь радостного события. Певица собрала друзей в своем замке и даже сыграла для них на рояле. Теперь почти каждое утро супруги рано встают, чтобы отправить малышей в школу.

Накануне Галкин запечатлел двойняшек в школьной форме. Малышам подарили целый гардероб новых вещей, которые вполне модно смотрелись бы и на учебе. А утро субботы, 5 сентября, началось с того, что Гарри похвастался подарком, который смастерил сам из зубочисток. Букет стоял в самодельной вазе. «Это Гаррик сделал сам — Лизочке», — отметила Алла Борисовна. Муж случайно запечатлел в кадре артистку. 71-летняя Пугачева сидела за столом на кухне в бирюзовом халате. Она предстала без макияжа и укладки.

Певица радовалась за наследников. Лиза вслед за папой назвала своего брата молодцом. Она задумчиво изучала его творение. Поклонники в свою очередь принялись обсуждать внешность 71-летней Примадонны. Многие отметили, что ей удается прекрасно выглядеть даже по утрам.