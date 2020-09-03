«Финальный вечер лета»: Лобода показала «сочные» бедра в откровенном платье-сетке

Светлана Лобода в этом году больше времени проводит с семьей, как и Филипп Киркоров. Благодаря карантину певица смогла насладиться семейной идиллией с дочками Евангелиной и Тильдой. Эти летом артистка увезла наследниц в Грецию. Там она отдыхала целый месяц, а потом добралась до Турции, где отметила день рождения ее сестра. А в конце августа звезда оказалась на французском побережье.

Именно там Лобода проводила последний день лета. Если раньше она дразнила своей спортивной фигурой в мини-бикини, то на праздник, посвященный прощанию с летом, певица заявилась в очень откровенном и стильном луке. Девушка облачилась в черное боди и платье-сетку в пол. Наряд позволил ей сверкнуть пышными бедрами и стройными ногами. Сандалии и черная мини-сумка дополнили ее вечерний образ.

«Это был финальный вечер лета, наполненный любовью и счастьем в окружении самых близких людей . Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после, наполненной эмоциями и новыми ощущениями, снова радовать и удивлять вас», — отметила Светлана.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Самая красивая», — заявила Лолита Милявская. К слову, в начале года в похожем платье блистала на вечеринке Ирина Шейк. Она является топ-моделью, но поклонники считают, что Лобода могла бы составить ей конкуренцию. «Тропикана-женщина», «Вы…Светлана…перевернули себя на 360 градусов…Я не помню таких преображений на нашей эстраде…так держать», «Шейк отдыхает. Сочная!»,«Женская красота неописуема», «Прям русалочка», «Ух ты, платье огонь», — прокомментировали пост подписчики.