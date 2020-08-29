«Горячо и сочно!»: Лобода в нюдовом бикини похвасталась пышными ягодицами

Звезда взбудоражила откровенными фото, на которых продемонстрировала достоинства своей фигуры со всех ракурсов.

Последние летние деньки Светлана Лобода с дочками Евой и Тильдой проводит на Миконосе. Оттуда певица шлет горячие приветы поклонникам и не менее обжигающие фотографии. То полностью оголится и взволнует впечатлительных фолловеров безупречным силуэтом, то похвастается результатами своих тренировок с выгодного ракурса – как на этот раз. Звезда позировала на фоне отеля, представ в двух ракурсах.

«Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу?» — спросила своих читателей Лобода.

На снимках поклонники смогли разглядеть подтянутую фигуру звезды во всей красе: пышные ягодицы, стройные ноги, осиную талию и идеальную грудь. Скупиться на комплименты не было смысла.

«Очень горячо и сочно!», «Фигура отпад», «Орех огонь», «Идеальная», «Наконец-то развеяны дурацкие слухи, что у Светланы Лободы нет попы. Есть! Очень даже есть», «Света, так нельзя, очень красиво» — написали некоторые в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Ольга Орлова, отдыхающая на турецком курорте, позировала на яхте. Телеведущая выбрала синий монокини, подчеркнувший ее пышную грудь.