«Вся в маму»: Лобода в леопардовых брюках-бананах и на шпильках запечатлелась с дочкой Евангелиной

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц в России. О личной жизни эффектная блондинка предпочитает не говорить. У нее подрастает дочка Евангелина от брака с танцором Андреем Царем, а вот вторую дочку Тильду она родила от таинственного возлюбленного. Поклонники уверены, что избранником артистки является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Однако этим летом девушка не была с ним замечена, зато отдохнула в Греции.

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В соцсети Лобода делится снимками с курорта. Целый месяц она провела на Миконосе, поэтому у нее скопилось много фото. На этот раз она показала кадры, на которых предстала со старшей наследницей. Они устроили фотосессию на белоснежной лестнице. Певица предстала в майке и леопардовых брюках-бананах. Босоножки на шпильке и солнцезащитные очки дополнили ее лук. А девятилетняя Евангелина облачилась в толстовку и брюки с лампасами.

«Когда дочка вся в маму. А создавать самые модные луки уже несколько лет нам помогает бутик», — написала звезда.

Поклонники восхитились стильными образами Лободы и ее наследницы. «Наши самые модные, и такие прекрасные мама и дочка», «Наша крошка выросла. Обожаем», «Когда, мама и дочь — одно целое!», «Как хорошо, когда есть доченька!», «Модельки на стиле», «Малышки на миллион», «Не стой на месте Света, Ева наступает на пятки», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Лобода опубликовала фото с младшей дочкой, чье лицо пока скрывает.