«Какие изгибы»: 37-летняя Лобода в черном бикини сверкнула пышной грудью в бассейне

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских певиц в России. Девушка обладает не только сильным вокалом, но и эффектной внешностью. В свое время она выступала в составе группы «ВИА Гра». За последние 10 лет она дважды успела стать мамой. У нее подрастает девятилетняя дочка Евангелина, а также двухлетняя Тильда. Если первый ребенок был рожден от танцора Андрея Царя, то отца младшей наследницы она скрывает.

Этим летом Светлана предпочла больше отдыхать, чем работать. Впервые за долгое время она посвятила себя семье. Сначала певица отдохнула с наследницами на Миконосе, а потом приехала в Турцию, где с размахом отпраздновала день рождения ее сестра Ксения. А теперь она делится пикантными кадрами из Франции. На новых фото Лобода позирует в бассейне. Она легла на надувного единорога, представ в черном бикини. Артистка подразнила фанатов безупречной фигурой. Она обнажила пышную грудь и изящные бедра.

«Время расслабиться», — написала звезда.

Поклонники восхитились фигурой 37-летней певицы. Светлану осыпали комплиментами. Многие решили, что надувного единорога она одолжила у младшей дочки. «Шикарный вид», «Какие изгибы, мать его», «Лободуся русалочка», «Какая аппетитная жареная курочка», «Идеальная фигура», «Невероятная!», «Света, ну хоть бы вы горизонт не заваливали», «Очень эротично», — прокомментировали пост подписчики.