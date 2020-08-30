Две красотки: Пелагея в силуэтном платье в пол и косухе встретилась с Полиной Гагариной

Девушки провели время на съемках «Голосящего КиВиНа-2020». Они блеснули в роскошных вечерних нарядах.

После карантина звезды стали постепенно возвращаться к прежней жизни. Полина Гагарина снялась в ряде проектов и успела отдохнуть в Турции с дочкой Мией. Девушка развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым, о чем решилась рассказать не сразу. Также переживает развод и еще одна певица Пелагея. Она тоже теперь сама заботиться о дочке Таисии. Этим летом артистка совмещает отдых и работу, приехав в Ялту. Там она участвует в съемках Высшей Лиги КВН.

В последние недели Пелагея радовала поклонников новыми фото. Она предстала в легких летних образах, не боясь оголять идеальный живот. Девушка заметно постройнела. А также она облачалась в белое платье-бюстье с пышными рукавами, став копией Мэрлин Монро. Однако самый красивый наряд она припасла для съемок «Голосящего КиВиНа-2020». Артистка предстала в платье в пол цвета фуксия с открытыми плечами. Ей сделали легкую укладку, завив локоны, а также макияж с акцентом на губы.

Пелагея встретилась на съемках с Полиной Гагариной. Певица тоже подчеркнула свою фигуру, надев черное платье-футляр. Девушки находились в хорошем настроении, поэтому решили записать совместное видео.

«Официально объявляем название нашей новой группы. Ну как новой… Объявим чуть позже», — сначала сказали подруги.

Вскоре после этого Пелагея вновь сняла видео с коллегой, но уже надев поверх платья черную косуху. Гагарина тоже переоделась в джинсовый костюм. Она с улыбкой подыгрывала Полине.

«И так, мы объявляем название нашей группы. Значит „По“ и „По“. Запишите! Ждите наши песни, скоро! На всех площадках страны», — в шутку объявили они.

Поклонники были очарованы образами артисток. Многие одарили их комплиментами. теперь зрители ждут, когда смогут насладиться юмористической игрой и увидеть любимых звезд.