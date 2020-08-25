Ноги еще длиннее: Полина Гагарина в шортах-бермудах и лимонной майке предстала в Ялте

Полина Гагарина в этом году пережила не только карантин, но и разлад в семьей. Девушка рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Если первое время она предпочитала не комментировать слухи о разводе, то потом подтвердила, что абсолютно свободна. При этом певица не запрещает бывшему избраннику навещать их общую дочку Мию, а также ее сына от первого брака Андрея, который подружился с отчимом за минувшие годы.

Гагарина этим летом сначала усердно работала на разных проектах, а затем устроила себе двухнедельный отпуск в Бодруме. Певица провела время с дочкой, а также своей подругой Аленой Разживиной. Девушка веселилась и много шутила, а ее наряды, по мнению фанатов, стали более женственными. Накануне после ряда съемок в шоу «Голос», Полина приехала в Ялту. Она готовится дать там концерт вслед за Сергеем Лазаревым.

На кадрах с репетиции из Крыма певица предстала в лимонной майке, а также трендовых шорта-бермудах из денима. При этом Гагарина не побоялась предстать без макияжа. Девушка подчеркнула свою стройную фигуру и благодаря высокой линии талии сделала свои ноги еще более длинными.

Артистка восхитила поклонников своим летним луком, а также безупречной фигурой. Напомним, что Полина регулярно занимается спортом. Под присмотром тренера каждый день артистка изнуряет себя на тренировках, чтобы хорошо выглядеть.