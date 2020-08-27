«Грусть в глазах»: Гагарина в белоснежном платье с прозрачным декольте показала прелести фигуры

Полина Гагарина этим летом работает в полную силу. За время карантина она успела перевести дух после длительных гастролей и многочисленных поездок. Ко всему прочему, выяснилось, что певица рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. После шести лет совместной жизни они развелись. Долгое время артистка не комментировал слухи, а потом подтвердила, что снова свободна. Она отметила, что не хочет пиариться на личной драме.

В начале августа Полина успела провести время в Турции с дочкой Мией и своей подругой Аленой Разживиной. Они купались, загорали, а вечерами веселились и гуляли. Певица готовилась к ударным трудовым будням, так как в этом году снова стала наставницей в шоу «Голос». В скором времени у девушки снова будет плотный график. Первым делом после возвращения в Москву она устроила фотосессию. Гагарина сразила поклонников новым образом.

Девушка позировала в белоснежном платье-комбинезоне с прозрачным декольте. Наряд подчеркнул ее турецкий загар, а также прелести фигуры. Полина демонстрировала стройные ноги и красивую грудь. Волосы певица завила в локоны, а также сделала макияж с акцентом на чувственные губы.

«Скоро…» — заинтриговала артистка.

Поклонники одарили сотнями комплиментов Гагарину. Многие признались, что кадры их заворожили. «Вы с Лорак сестры, все с вами ясно», «Невероятная», «Поля, какие ноги», «Вау, шикарные ноги, Полина», «Такая загорелая», «Грусть в глазах», «Самая эффектная женщина в мире», — прокомментировали пост подписчики.