«То ли еще будет! Ой-ой-ой»: Пегова в узких джинсах показала фигуру после тренировок в ледовом шоу

Историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, оценивая внешность Ирины Пеговой, ранее подметил, что актриса заметно похудела за последнее время. У нее появилась роскошная талия, а вся фигура подтянулась. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уверен, что преобразиться и стать более стройной экс-возлюбленной Дмитрия Орлова помогли бальные танцы.

Ко всему прочему, Пегова принимает участие в съемках нового сезона проекта «Ледниковый период». Сама Ирина уже делилась в Instagram первыми кадрами с тренировок. Актриса вместе со своим партнером — профессиональным спортсменом Алексеем Тихоновым разучивает новые хореографические поддержки и сложные элементы, правда пока вне ледовой арены.

«Она сильно похудела, приобрела необычайную ритмичность, пластичность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

На одном из свежих снимком в микроблоге 42-летняя Ирина Пегова позировала в театральном фойе. Актриса продемонстрировала фигуру после тренировок в ледовом шоу. Знаменитость примерила узкие джинсы по фигуре и простую белую футболку.

«То ли еще будет! Ой-ой-ой», — писала под свежими постами Ирина, комментируя свой прогресс на репетициях с Тихоновым.

Общаясь с поклонниками, бывшая жена Дмитрия Орлова дала понять, что она выкладывается на максимуме своих возможностей. Пегова старательно выполняет все указания тренера и своего партнера по проекту. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, среди участников нового сезона шоу «Ледниковый период» также оказались: Ольга Бузова и Регина Тодоренко.