«Я как корова на льду»: Бузова критически отозвалась о своих первых тренировках на «Ледниковом периоде»

При этом поющая телеведущая намерена в очередной раз доказать всем, что она боец.

В Москве стартовал первый этап подготовки к новому сезону «Ледникового периода». Звезды отечественного шоу-бизнеса, театра и кино уже третью неделю учатся стоять на льду и ищут точки соприкосновения с именитыми наставниками — профессиональными фигуристами и чемпионами. Продюсер проекта — 46-летний Илья Авербух — проводит летние каникулы на крымском побережье, совмещая отдых с деловой поездкой. Как пишет «Комсомольская правда», в Симферополь постановщик ледовых шоу отправился вместе с актрисой из ситкома «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Ранее в Stories девушка показала кольцо на безымянном пальце, спровоцировав волну слухов о том, что она получила предложение руки и сердца, и вот-вот выйдет замуж.

Пока Авербух находится в отъезде, звездные участники «Ледникового периода» оттачивают мастерство на льду. Так, в паре с Романом Костомаровым будет выступать Регина Тодоренко. Девушка призналась, что пока не все в ее тренировках складывается гладко. У возлюбленной музыканта Влада Топалова смещение трех позвонков. В схожем положении оказалась и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Избранница шоумена Давида Манукяна уточнила, что в детстве не ходила на каток. И единственный элемент, который удается поющей телеведущей, так это пребывание у бортика.