«Сильно похудела, приобрела пластичность»: Васильев уверен, что Пегова скинула вес из-за бальных танцев

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Ирины Пеговой. Так, экс-возлюбленную Дмитрия Орлова искусствовед назвал одной из самых ярких и заметных актрис МХТ, подметив, что эта артистка не только востребована, но и любима зрителем. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что он лично знаком с Ириной. Так вышло, что историк моды одевал ее для двух спектаклей. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Театре Олега Табакова в постановке режиссера Константина Богомолова, а также «XX век. Бал», который вышел на сцену МХТ в постановке хореографа Аллы Сигаловой.

По словам Васильева, он даже несколько раз видел Пегову в театре с мамой — они внешне очень похожи. Историк моды заверил, что Вера Александровна достаточно простая женщина из небольшого городка Выкса Нижегородской области, где родилась и выросла Ирина. У актрисы, как считает соведущий Эвелины Хромченко, прекрасные внешние данные. При этом она очень улыбчивая, обладает великолепным чувством юмора и драматическим талантом.

«Но в начале карьеры из-за невысокого роста в 155 сантиметров Пегову ставили в ранг так называемых субреток. Это такое актерское амплуа — бойкая, озорная девица, кокетливая служанка. Например, в пьесе «Вишневый сад» молоденькой Пеговой подошла бы роль горничной Дуняши. Но талант Иры оказался намного шире и объемнее», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что когда Ирина стала заниматься бальными танцами, это совершенно изменило ее фигуру. Телеведущий заметил, что затанцевав чарльстон и ча-ча-ча, Пегова стала выглядеть стройнее.