Из блондинки в брюнетку с челкой: Асмус на каникулах в Геленджике предстала в парике

На отдыхе в Геленджике бывшая возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова поэкспериментировала со своим имиджем без похода в салон красоты к парикмахерам и стилистам. Для импровизированного преображения «на дому» 32-летней Кристине Асмус пришлось купить парик. Так, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» показала, как выглядела бы с каре и челкой. Ко всему прочему, поклонники знаменитости смогли увидеть Кристину в образе брюнетки. Стоит отметить, что Асмус никогда не перекрашивала локоны, она отдает предпочтение природному оттенку натурального блонда.

В беседе с поклонниками бывшая возлюбленная шоумена уточнила, что в свои 32 года она ничего не делала с лицом. Знаменитость отказывает себе во всех косметических процедурах. Кроме того, актриса заверила, что никогда в жизни не пользовалась масками, скрабами, базами под макияж, патчами от отеков под глазами, не делала пилинг и массаж лица. Ко всему прочему, Кристина уточнила, что даже не пользуется увлажняющими кремами.

Асмус крайне редко наносит тональную основу и пудру. Как выяснилось, актриса не умывается проточной водой из-под крана или в душе.

Напомним, что ранее Кристина Асмус сообщила о своем намерении развестись с мужем. И это при том, что у пары есть шестилетняя дочка Анастасия. В окружении пара поговаривают, что актриса будет жить в недавно отремонтированном загородном коттедже вместе с наследницей, а Гарик Харламов останется в своей квартире.