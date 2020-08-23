«Обстановка по кайфу»: Асмус в укороченном топе и брюках в пижамном стиле позировала на балконе

32-летняя Кристина Асмус поделилась свежим летним снимком. И судя по локации, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» проводит августовские каникулы на море. Экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова позировала на балконе гостиничного номера, продемонстрировав модный аутфит. Знаменитость примерила укороченный топ молочного оттенка и брюки-дудочки пижамного стиля, отдав предпочтение пастельной цветовой палитре. А вот от обуви Кристина отказалась, по кафельной плитке актриса прошла босиком.

«Обстановка по кайфу», — отметила актриса.

Асмус не стала уточнять, приехала ли она море одна или взяла с собой шестилетнюю дочку Анастасию. В большинстве случаев Кристина путешествует в компании своей наследницы. А вот Гарик Харламов и раньше крайне редко сопровождал жену в поездках. Сама актриса объясняла это тем, что их графики с мужем очень сложно подстроить для совместного отдыха. Тем более, что шоумен практически все летние месяцы снимался в различных проектах. После того, как супруги сообщили о расставании, они и вовсе перестали появляться вместе на одних и тех же мероприятиях.

Говоря о разводе, Кристина дала понять, что это решение стало обоюдным. Актриса надеется сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленным. Сам Гарик подметил, что ни участие Асмус в фильме «Текст», ни домыслы о возможных изменах, ни кто-то третий в их расставании не виноват. Кроме того, шоумен заверил, что все произошло не спонтанно.