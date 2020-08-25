«Живот выдает возраст»: 51-летняя Бондарчук в мини-шортах и топе блеснула точеной фигурой

После свадьбы светская львица отправилась отдыхать с возлюбленным в Турцию. На отдыхе она предстала в ультрасоблазнительных образах.

Светлана Бондарчук в августе сыграла свадьбу. 51-летняя светская львица связала себя узами брака с бизнесменом Сергеем Харченко, с которым встречалась в последние годы. Для бизнеследи эта любовь была одной из первых после развода с Федором Бондарчуком. Режиссер женился на новой избраннице Паулине Андреевой в 2019 года. А вот Светлана призналась, что ее решение о свадьбе было спонтанным. Она все организовала за две недели.

Поклонники до сих пор обсуждают нежный образ невесты, который выбрала Бондарчук, а также еще два мини-платья, в которых она блистала на банкете. Несмотря на столь зрелый возраст и свой статус бабушки, она обладает фигурой модели. А теперь молодожены отдыхают в Бодруме. Медовый месяц стал для них предлогом, чтобы последние дни лета провести на море. На новых кадрах Светлана показала, в каких ультрасоблазнительных нарядах ходит на курорте.

Если на пляже она предпочитает носить платья и туники, то для прогулок выбирает мини-шорты белого цвета и лимонный топ. На новом фото Бондарчук продемонстрировала плоский живот и точеные стройные ноги.

Светская львица блеснула роскошными формами перед мужем. К слову, она не боится оголяться на публике и не раз дразнила фанатов пикантными фото. Летний образ звезды восхитил ее подписчиков. «Какие формы», «Света, вы сногсшибательны», «Снова без лифчика, но вам можно», «Живот выдает возраст все же», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.