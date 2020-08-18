«Все вышло волшебно»: 51-летняя Бондарчук поделилась подробностями свадьбы с возлюбленным

Светлана Бондарчук половину жизни провела в браке с Федором Бондарчуком. Но в 2016 году они развелись, так как режиссер увлекся молодой актрисой Паулиной Андреевой. В 2019 году те сыграли пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. А теперь обрела свое счастье и его бывшая супруга — 51-летняя Светлана. Она последние годы жила с бизнесменом Сергеем Харченко. А в начале августа появились слухи об их скорой свадьбе.

15 августа в Гагаринском ЗАГСе влюбленные обменялись клятвами в любви и верности в присутствии только самых близких друзей. Невеста очаровала публику нежным образом. Ее лаконичное белое платье в пол было дополнено кружевной накидкой. Макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы дополнили образ. Жених был в классическом черном костюме и галстуке. Но позже в ресторане Бондарчук сменила еще два платья, показав свои стройные ноги и надев фату.

«Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! Две! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. Первым делом я выбрала для себя платье в котором пойду говорить „ДА“. Одна примерка и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей и я невеста! Ах да, жена», — высказалась звезда.

Она опубликовала новые фото со своей свадьбы, на которых только выбирает наряд невесты и впервые примеряет платье своей мечты. Поклонники отметили, что Светлана была очаровательна и не уступала по красоте другим более молодым невестам. «Вы безумно красивая и очаровательная. Но зеленое платье — это просто шедевр. Такие ноги», «Вы были невероятно красивой, это платье оно простое но в то же время очень изящное», «Как замечательно быть невестой в белом платье!!! Восхитительно!!! Самая необычная невеста», «Платье очень „ваше“, такое оно волшебное! Счастья вам!», «Вы — прекрасная, изумительная женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

Другие два образа создал дизайнер Андрей Артемов. Сначала она облачилась в мятное мини-платье с пышной юбкой, а потом уже в белый силуэтный наряд по фигуре с объемными рукавами. К каждому образу невеста подобрала фату в тон.