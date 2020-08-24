Игорь Николаев запечатлел четырехлетнюю дочку в пышном платье из шифона с «возлюбленным»

Артист проводит время в Юрмале с семьей. Он сообщил, что его наследница переживает первую любовь.

Игорь Николаев давно показал себя как заботливого отца. От первого брака у него есть взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами. А после развода со второй избранницей, Наташей Королевой, он обрел счастье с Юлией Проскуряковой. У пары подрастает четырехлетняя дочка Вероника. Артист не скрывает, что крохе он уделяет гораздо больше внимания, чем старшей дочке в свое время. На этот раз отцовство приносит ему совсем новые ощущения.

Летние дни звездная семья проводит в Юрмале. Накануне они вышли в свет, посетив вечеринку на природе. Николаев предстал в джинсах и косухе, а его жена в алых брюках и белом жакете. А вот их наследница блистала в пышном платье из шифона с цветочным принтом. Как оказалось, на отдыхе у нее произошло знакомство с мальчиком по имени Лука. Родители подловили, как малыши вместе танцуют. Игорь Юрьевич подозревает, что его дочка переживает первую любовь.

«Ну вот мы и встретили прекрасного принца Луку! А ведь все детство играли вместе в одном парке! А как трогательно они танцуют друг для друга! Мы, родители (Юля+Игорь и Сергей+Наташа), даже всплакнули — и от смеха, и от радости», — поделился артист.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многих растрогала песня Проскуряковой, которая прозвучала в ролике. «Вот оно счастье, ради которого стоит жить», «Как же это трогательно», «Милашки», «Юлия и Игорь, у вас растет принцесса», «Вероника такая нарядная, как из сказки», «Какая непосредственность!», «Хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, среди звезд есть пара, у которой подрастает сын с таким же именем, Лука. Именно так зовут шестилетнего сына Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Накануне пара поделилась редким видео со своим наследником.