Редкие кадры: Джанабаева в лимонных шортах и без макияжа станцевала с шестилетним сыном от Меладзе

41-летняя Альбина Джанабаева поделилась свежим видеороликом, показав, как она проводит свои уикенды. Вместе с семьей певица отдыхает за городом. В Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась редкими кадрами с младшим сыном от Валерия Меладзе. Так, поп-дива на террасе станцевала с шестилетним Лукой, запечатлев наследника на камеру. Знаменитость крайне редко делится снимками с детьми. Кроме того, артистка избегает вопросов о том, какими растут ее мальчики. В одном из интервью жена Валерия Меладзе уточнила, что их старший сын — 16-летний Константин — всегда прислушивается к мнению отца. Также поступает и Лука. Мальчики никогда не позволяют себе проявлять неуважение к взрослым. Они совершенно не звездные. И даже наоборот. Растут скромными, вдумчивыми и серьезными.

Отец для Константина и Луки неоспоримый авторитет. С появлением сыновей Альбина Джанабаева сконцентрировалась на своей семье. В отличие от многих других знаменитостей, певица старается не афишировать частные аспекты личной жизни. Так, поп-дива долгое время скрывала от поклонников и прессы появление наследников. Поэтому каждая новая фотография и видео с детьми в микроблоге возлюбленной Валерия Меладзе — это редкость.

«Воскресный дэнс, с одним знакомым парнем», — отметила певица.

Примечательно, что перед объективом камеры Альбина Джанабаева предстала в простой футболке, лимонных шортах и с пучком на голове. Ко всему прочему, артистка отказалась от макияжа, отдав предпочтение естественной красоте. А вот Валерий Меладзе к танцам жены и младшего сына не присоединился.