Разводом тут не пахнет: Игорь Николаев появился на вечеринке с женой и дочерью

Недавно в светской тусовке появились слухи о расставании музыканта и Юлии Проскуряковой, но семейный выход в свет развеял досужие разговоры.

Игорь Николаев с женой и дочерью находятся в Юрмале. Звезды решили отдохнуть от столичной суеты и улетели наслаждаться друг другом и близостью к морю. С собой они взяли и маленькую дочь Веронику. Новое видео с отдыха опубликовала Юлия Проскурякова.

В ролике звездная семья зажигала на вечеринке у друзей. Игорь Николаев выглядел очень стильно. Композитор надел джинсы, белую рубашку и модную черную косуху. Супруга выглядела не менее изысканно, однако оделась строже. На Юлии был красно-белый костюм, в руках серый клатч и небрежно уложенные локоны на голове. Больше всех подписчикам полюбилась маленькая Вероника. Девочка нарядилась в пышное белое платье.

«Платье — красота», — оценили поклонники. «Вероничка лучшая», — восхищались пользователи соцсети.

Игорь Николаев от счастья пританцовывал, Юлия позировала словно для фото, а малышка показывала маленькими ручками сердечко. Одним словом, семейная идиллия. Хотя несколько недель назад в СМИ мелькала информация о готовящемся разводе пары.

По слухам, Юлия Проскурякова влюбилась в сокурсника в ГИТИСе. Напомним, звезда учится на режиссерском факультете. Сразу после появления материалов о возможном разводе певица и актриса объяснила журналистам, что все это домыслы. Юлия не любит выставлять личную жизнь напоказ и делится семейными фотографиями не часто. Возможно, именно поэтому в семье Проскуряковой и Николаева гармония и покой.

Добавим, композитор и певица живут вместе 13 лет. У Николаева есть дочь от первого брака. С ней Игорь поддерживает теплые отношения, несмотря на расстояние. Девушка живет в США. Четырехлетняя дочь Вероника от Проскуряковой растет доброй и ласковой девочкой. Кстати, музыкальные таланты не прошли мимо Вероники. Это подтверждает ее певческие опусы в «Инстаграме» у Николаева.

В прошлом году звездные родители праздновали день рождения малышки в одном из ресторанов элитного поселка Барвиха.