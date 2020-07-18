Игорь Николаев вместе с женой и подросшей дочкой улетел в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев пережил карантин рядом с женой Юлией Проскуряковой и младшей дочкой Вероникой. Многие помнят, что певец попал в больницу с пневмонией. Врачи быстро поставили его на ноги. Последние два месяца он почти не появлялся на публике. При этом артист старался держать себя в форме и даже занимался теннисом.

С приходом лета многие звезды уехали на море. Так как границы многих других стран еще закрыты, артисты предпочитают отдыхать в Сочи или в Крыму. Отправился в отпуск и Николаев.

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Певец решил увезти свою семью на отдых. Он опубликовал фото, сделанное на борту частного самолета. Игорь Юрьевич позировал в спортивном костюме и маске, а в креслах сидели его близкие. Проскурякова предстала в джинсах и яркой блузке с принтом. Четырехлетняя Вероника была облачена в розовый спортивный костюм и жилетку.

«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку! Полетели!», — написал Николаев.

Одной из первых на пост отреагировала дочка Владимира Винокура Анастасия. Балерина Большого театра чуть раньше также на частном самолете улетела в Юрмалу. К слову, полет на борту такого воздушного судна стоит больших денег. Цены для одного человека начинаются от 4500 евро. Недавно Виктория Лопырева таким образом совершила полет из ОАЭ в Турцию, а Лобода отдохнула на Миконосе.

Некоторые поклонники были обескуражены тем, что Николаев улетел за границу. Одни предположили, что он отправился в Майами к своей старшей дочке Юлии. Также фанаты посчитали, что на такой длительный полет, возможно, он бы не решился, а вот добраться до Юрмалы вполне мог.

«Хорошо живете однако», «Неплохо, неплохо», «Какая дочка большая», «Конечно, пока другие работают то, летаете на своих самолетах», — стали комментировать пост подписчики.