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От судьбы не уйти: сын Меган Маркл и принца Гарри все-таки станет принцем

Претендовать на королевский титул Арчи сможет после того, как на престол взойдет принц Чарльз.

От судьбы не уйти: сын Меган Маркл и принца Гарри все-таки станет принцем
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Королевская семья живет по своим установленным правилам. И даже несмотря на то что Меган Маркл и принц Гарри отказались от своих титулов и даже переехали в США, их сын все-таки сможет стать принцем. Правда, произойдет это только после смены монархов в Букингемском дворце.

Королевский титул Арчи будет доступен после того как на престол займет принц Чарльз — отец Гарри. Юридически на него имеют право претендовать всего шесть ближайших наследников. Сейчас сын Сассекских в этой очереди седьмой.

Накануне стало известно, что Арчи нужно будет даже спрашивать у короля  разрешение на брак после совершеннолетия. Такого правила нужно придерживаться ввиду того, что в 2013 году в Великобритании приняли закон о преемственности короны.

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