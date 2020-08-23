Разрешение на женитьбу: сыну Меган Маркл и принца Гарри придется советоваться с монархом

Когда сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи необходимо будет придерживаться правил королевской семьи после наступления совершеннолетия. Эти законы никто не отменил, даже несмотря на то, что герцоги Сассекские переехали из Британии в США. Юридически титул королевского высочества все равно остается за Арчи.

Как рассказал эксперт Иэн МакМартанн Express.co.uk, в 2013 году был принят закон о преемственности короны, который позволяет первенцу стать наследником независимо от пола. А разрешение на женитьбу могут получать только первые шесть претендентов на престол. Арчи будет в их числе, когда принц Чарльз взойдет на престол. Сейчас сын Меган Маркл и принца Гарри находится на седьмом месте в списке престолонаследников.

На днях сообщалось, что герцогам Сассекским нужно будет пережить разлуку. Принц Гарри должен на определенный период времени уехать в Лондон. Там ему необходимо уладить вопрос с визой.