Сверхсекретный проект: Меган Маркл и принц Гарри замахнулись на Голливуд

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри переехали в США, начали ходить слухи, что они нацелены на сотрудничество с Голливудом. Но тогда это были просто слухи. Теперь же стало известно, что герцоги Сассекские создают целый проект.

Как сообщает Variety, Меган Маркл и принц Гарри планируют стать продюсерами. Но что они хотят продвигать – сериал или полнометражный фильм, пока не известно. А вот то, что супруги встречались с председателем NBCUniversal Бонни Хаммер – факт. С Меган она знакома еще с момента съемок сериала «Форс-мажоры». Однако от комментариев в NBCUniversal пока отказываются.

На днях стало известно, что Меган Маркл может возобновить свою актерскую карьеру. Видеть ее на съемочной площадке был бы рад любой продюсер. Причем, на кону стоят большие деньги – порядка 50 миллионов долларов.