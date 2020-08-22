«Моя красавица!»: Гузеева вместе с дочкой появилась на свадьбе звезды сериала «Кармелита»

Лариса Гузеева с юных лет снимается в кино, но еще больше ее прославила роль ведущей передачи «Давай поженимся!». Поклонники любят ее за острый язык, искренность и стильные образы. В 61 год она не боится экспериментировать с имиджем, облачаться в молодежные образы или женственные платья с декольте. У артистки есть дочка Ольга, которая с каждым разом все больше похожа на маму. 22 августа они впервые за долгое время вышли в свет.

Гузеева запечатлела наследницу в кожаных мини-шортах, гипюровой водолазке и жакете. Девушка держала в руках букет роскошных цветов.

«Идем на свадьбу к Юлии Зиминой. Очень нервничаем! А вот язык зачем показывать? Она тебе тетя Юля, поняла? Помнишь, ты ее звала тетя Юля? Сегодня не смей ее так называть. Ни разу! Моя красавица! Все, побежали мы», — сообщила телеведущая.

Они пришли в ресторан, где уже собрались гости. 39-летняя невеста Юлия Зимина предстала в пышном платье из органзы. Звезда сериала «Кармелита» пять дней назад вышла замуж, но до выходных отложила банкет.

«Моя красавица! Моя любимая девочка! Вот так, замужняя, жена!» — восхитилась невестой Гузеева.

Сначала все сидели за столом, а потом начались танцы и конкурсы. Напомним, что у Зиминой есть пятилетняя дочка Симона, а вот имя своего избранника она скрывает даже от поклонников. Гуляния продлились до поздней ночи. Жених танцевал с возлюбленной и даже носил ее на руках. Также зажигала на танцполе дочка Гузеевой.