«Атас! Ребята, я вышла замуж»: Зимина в фате и белоснежном наряде невесты поделилась кадрами из загса

39-летняя Юлия Зимина поделилась радостным известием. Она вышла замуж. О месте проведения торжества знаменитость распространяться не стала. При этом дала понять, что свадьба состоялась в понедельник, 17 августа. В Instagram актриса из сериала «Кармелита» поделилась отчетными кадрами из загса. На диванчике в ожидании росписи девушка сидела вместе со своим новоиспеченным женихом.

Ранее она пообещала поклонникам показать своего избранника. Вот только рассмотреть лицо возлюбленного Юлии было не так просто. Молодой человек прикрыл его руками. Во дворец бракосочетания жених Зиминой пришел в классическом пиджаке, белой футболке, кроссовках и искусственно состаренных джинсах с потертостями на коленях. А актриса облачилась в фату и белоснежный наряд невесты. Не забыв об одном из главных аксессуаров — букете цветов.

«Атас! Ребята, я вышла замуж! Он самый лучший на свете», — отметила актриса.

Девушка не стала скрывать, что очень счастлива и по-настоящему влюблена. Поклонники и звездные коллеги Зиминой уже поздравили ее с бракосочетанием. Однако имя своего избранника новоиспеченная невеста называть не торопится.

Напомним, что у актрисы есть пятилетняя дочка Симона. Все, что касается ее личной жизни, Юлия держит в секрете. При этом Зимина не смогла скрыть тот факт, что она вышла замуж. После росписи в загсе теледива тут же поделилась кадрами первого поцелуя со своим теперь уже мужем.