Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу «Дом-2»

Неожиданные новости для все поклонников Ларисы Гузеевой. Артистка решила связать свою судьбу с популярным телешоу «Дом-2». Но искать свою любовь на многолетнем проекте звезда не будет, вместо этого женщина станет его ведущей! Как сообщает издание «Комсомольская Правда», Гузеева приступит к своим обязанностям уже в первый день осени.

Напомним, совсем недавно продюсеры популярного телешоу объявили кастинг на роль нового ведущего. Как заявлялось, Андрей Черкасов решил покинуть проект и искать свое призвание в другой области шоу-бизнеса. Но в реальности все сложилось чуть иначе и из «Дома-2» ушел Антон Беккужев. Все дело в том, что он должен был помогать своим коллегам на Сейшельских островах, но из-за своего слабого характера другие участники стройки не воспринимали мужчину всерьез.

В итоге был объявлен кастинг, победителем которого, абсолютно внезапно для всех, оказалась телезвезда Лариса Гузеева. Напомним, артистка уже давно работает на телевидении, а в передаче «Давай поженимся!» ее стаж работы уже превысил 10 лет. Разумеется, на новую работу в шоу «Дом-2» Гузеева согласилась за весьма щедрое вознаграждение, размер которого пока хранится в секрете.