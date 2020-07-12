«Восточная красавица»: Гузеева предстала на съемках в чарующем небесно-голубом костюме актуального оттенка

Лариса Гузеева появилась на съемках очередного телевизионного проекта в стильном образе с восточным привкусом.

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Звезда примерила костюм, состоящий из длинного тренча и брюк-шароваров. Голову артистка украсила платком, повязанным под вид чалмы. А на ноги надела пантолеты, которые тоже напоминали обувь турецких или арабских женщин.

«Лора восточная женщина! Боже какой образ-прелесть!», «Восточная красавица», «Образ – огонь», — пришли в восторг от внешнего вида телеведущей ее фолловеры.

Отметим, что весь комплект звезды имел небесно-голубой оттенок, который необычайно актуален в этом сезоне. Все тона синего и голубого фэшн-аналитик Максим Зарипов назвал главным трендом этого сезона. Также эксперт рекомендовал присмотреться к желтому, рубиновому, мятному, зеленому цветам и оттенку свежей зелени. К тому же он заметил, что в моде цветочные принты, полоска и геометрические рисунки.