«А лифчик опять забыла»: Бузова в трендовых босоножках и мини-юбке блеснула изящными ногами

Ольга Бузова несколько лет назад мечтала стать певицей, а после оглушительного успеха на сцене перед ней стали открывать многие двери. Теперь она дружит с Филиппом Киркоровым, а встречается с блогером Давидом Манукяном. Даже во время карантина девушка не позволяла себе расслабиться, устраивая челледжи, а недавно стало известно, что скоро зрители увидят ее в шоу «Ледниковый период». Теперь она усердно тренируется на льду, чтобы всех впечатлить.

Бузова не раз оказывалась в конфузных ситуациях. Она порой говорит необдуманные слова, но чаще всего девушка изумляет поклонников своими провокационными образами. В последнее время телеведущая завела привычку не надевать бюстгальтер. Фигура знаменитости преобразилась, поэтому она не перестает хвастаться формами. Так на очередную тренироку Ольга отправилась в салатовой мини-юбке, косухе в тон, трендовых босоножках с квадратным мысом и черном топе-бандо. Девушка была без макияжа, но сделала кокетливую укладку с ломаными кудряшками.

Многие заметили, что изящные ноги Бузовой обклеены лейкопластырем у колен. Она получила ушибы во время катания на льду, которые старается не показывать. Поклонники восхитились прелестями ее фигуры. Других смутило, что она вновь забыла про нежнее белье. «Ох, Оля! Какие ноги!», «А лифчик опять забыла», «Какой кислотный лук, но все-же талия зачетная», «Топовая фигура», «Такая красивая», «Без макияжа другая», «Талия и грудь — шик», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.