«Синяки и ушибы»: Ольга Бузова поделилась своими сомнениями о новом проекте

Ольга Бузова готовится принять участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Азы фигурного катания звезда познает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Со своей многомиллионной армией подписчиков она поделилась снимком с тренировки и отметила, что для нее важна каждая минута на льду.

«Иногда я чувствую, что смогу все, что для меня нет невыполнимой задачи, а потом падаю и падаю на лед, получая синяки и ушибы…Два чувства борются во мне — желание научиться и порадовать Вас, мои люди. И страх, что у меня не хватит сил и не получится», — подписала фото Бузова.

Также она добавила, что все фигуристы страны – настоящие герои. Ведь раньше она и представить не могла, насколько это тяжелая работа. Подписчики отметили, что Бузова – молодец и у нее все получится.

Накануне певица выпустила новый клип на песню Mira me Bebe, который почти за сутки набрал два миллиона просмотров в YouTube. Сама Бузова называет его мини-кино. Режиссером видеоролика стал Алексей Голубев, который ранее уже сотрудничал с Ольгой, а также с другими звездами российского шоу-бизнеса.