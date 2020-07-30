Модель-магнит: Нюша вслед за Бородиной и Бузовой купила ультрамодные мюли со стежкой Intrecciato

Певица Нюша в этом сезоне отдала свое сердце модному оттенку восточных специй. Девушка вначале выкрасила волосы в этот цвет, затем сделала маникюр. Теперь певица приобрела коротенький комбинезон в тон и мюли в пудровой вариации.

И, если в своем цветовом пристрастии артистка явно оказалась оригинальной, то в выборе обуви – нет. На стройных ножках Анны оказались босоножки итальянской фирмы Bottega Veneta, которую в этом сезоне не приобрела только самая ленивая звезда. Стоят они около 55 тысяч рублей и отличаются характерной стежкой и квадратным мысом.

Ранее в погоню за самой трендовой обувью сезона включились Ксения Бородина, Ольга Бузова, Юлия Михалкова, Инна Маликова, Анастасия Решетова и Анастасия Краснова. Все они приобрели именно эту модель, только в различных оттенках.

Отметим, что про эти вожделенные итальянские мюли ранее высказывалась Александра Старостенкова, профессиональный имиджмейкер и стилист.