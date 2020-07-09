«Просто крутая обувь!»: Бузова вслед за Бородиной купила самые трендовые босоножки этого лета

Ольга Бузова не скрывает, что хорошо зарабатывает. В прошлом году она купила квартиру, которая стоит больше 100 миллионов рублей. Теперь телеведущая делает там ремонт. Только один диван она присмотрела за 2,5 миллиона рублей. Неудивительно, что и на шоппинге звезда не экономит. К слову, ее возлюбленный Давид Манукян тоже не жалеет деньги на одежду. После карантина он оделся в ЦУМе на миллион рублей.

Хоть пока концерты Ольга не проводит из-за пандемии коронавируса, она посещает работу (ведение «Дома-2») и снимает ролики. При этом каждый раз девушка блистает в новых нарядах. Кстати, на днях она прошлась по магазинам и приобрела новую обувь. Телеведущая решила не отставать от столичных модниц. Вслед за Ксенией Бородиной и Викторией Лопыревой она купила самые трендовые босоножки этого лета. Позже в соцсети Бузова похвасталась обновками.

«И вот небольшой анпакинг (Unpacking означает — распаковка или виртуальный аналог распаковки товара, — Прим. ред.) от Ольги Бузовой. Дело в том, что первый анпакинг уже произошел — Bottega Veneta. Они могли долго находится в коробке и я наконец-таки освободила. А если я их освободила и сделала анпакинг, значит они скоро окажутся на моих ножках», — отметила девушка.

Она показала пару стеганых черных мюлей на шпильке. Эта модель одна из самых популярных, как и расцветка. А стоят они около 680 евро (около 55 тысяч рублей).

«Это Amina Muaddi. Они тоже уже без анпакинга. Они уже в моих руках, а значит они скоро будут на ножках. Это вообще просто крутая обувь», — добавила телеведущая.

Она продемонстрировала яркую зеленую обувь с прозрачными тесемками и каблуком-рюмкой.

А напоследок она припасла пару обуви, которая уже полюбилась звезде. Бузова после паузы достала из коробки босоножки нежно-розового оттенка со стразами. Босоножки из новой коллекции тоже обошлись телеведущей в круглую сумму.