Юдашкин и не только: кто шьет наряды для Аллы Пугачевой

Алла Пугачева – не самый простой клиент кутюрье и дизайнеров одежды. Как заметил один из ее стилистов Игорь Гуляев, Примадонна практически никогда не отдает все на усмотрение фэшн-специалиста, поскольку сама обладает отличным вкусом и желанием творить, а еще прекрасно разбирается в тканях, шитье и моде.

Тем не менее, она всегда знает, чего хочет и может запросто объяснить это, поэтому работать с ней приятно. Первый наряд кутюрье Пугачева не заказала у него, а сама купила в ЦУМе. «У меня чуть глаз не выпал», — сказал Игорь, когда увидел Аллу Борисовну в своем платье на дне рождения Николая Баскова.

Гуляев знаком с Пугачевой с 1988 года, он тогда набрался наглости и прямо на сцене во время концерта пригласил ее танцевать. Звезда ценит смелость, поэтому не только не отбрила наглого парня, но и подружилась с ним. А позже стала его клиенткой.

Другой дизайнер Пугачевой – Алишер. С ним певица работает с 2001-го года. И, если верить его словам, именно он стал отучать звезду от балахонов и черного цвета. Талию и стройные ноги народная артистка с ним подчеркивать научилась, а вот любимый оттенок в ее гардеробе главенствует по-прежнему. Узбекский кутюрье смирился с нравом Аллы Борисовны и больше не спорит с ней. По его словам, жена Галкина ненавидит примерки, поэтому перед ним всегда стоит сложная задача – сшить для нее наряд так, чтобы он сразу же сел идеально.

Но, пожалуй, самым знаковым в судьбе Пугачевой кутюрье является Валентин Юдашкин. Ведь именно ему звезда доверила сшить свой подвенечный наряд, в котором она пошла в храм с Максимом Галкиным. Примадонна отказалась от белых одеяний, отдав предпочтение нестандартному кремовому платью с короткой фатой.