Смелость ей к лицу: Пугачеву в рокерском плаще с цепями запечатлели на прогулке по Москве

71-летняя Алла Пугачева попала в объектив фотокамеры на прогулке по Москве. Звезда шла в компании своего 49-летнего стилиста Алишера, нежно придерживающего ее за плечи. Одеяние звездной пары привлекало внимание публики.

«Какая Алла классная!», «Стилист у Аллы – супер! Ей очень идут такие образы», «Очень смело и безоговорочно идет Алле», «Какая стройная и молодая!» — откликнулись на новый style Примадонны ее поклонники.

Внешний вид певицы действительно демонстрировал, что она не робкого десятка. В своем возрасте звезда не побоялась примерить откровенно рокерский прикид со всеми его составляющими: кожаный плащ, сшитый как продолжение характерной куртки-косухи, облегающие джинсы-варенки, принтованный свитшот и многочисленные крупные металлические цепи.

Алишер оделся со своей спутницей в том же дерзком динамичном стиле, создав яркое пятно в виде красной рубахи. Отметим, что фэшн-эксперт уже давно сотрудничает с Аллой Борисовной, он никогда не показывает ей эскизов, а привозит к ней в замок готовые вещи, которые, как ему кажется, подходят артистке. Именно благодаря ему звезда стала отказываться от балахонов и примерять облегающие одежды. А вот от любимого черного цвета стилист отучить Пугачеву так и не смог.