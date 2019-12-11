«Она должна хулиганить!»: кутюрье заступился за бунтарский стиль Пугачевой

Игорь Гуляев уже много лет шьет для певицы эксклюзивные наряды.

Кутюрье Игорь Гуляев познакомился с Аллой Пугачевой еще в 1988 году. Эта встреча была случайной. На спор с приятелем он подскочил к ней прямо во время концерта с букетом и пригласил танцевать. Певица всегда уважала смелость и была неравнодушна к безбашенности, поэтому поступок оценила и не отказала молодому человеку.

А вот настоящее знакомство произошло спустя много лет на съемках программы «Фактор А», где ведущим был Филипп Киркоров, а в жюри – сама Алла Борисовна. Там их и представили друг другу.

«Через несколько месяцев Пугачева уже в моем платье приехала на день рождения Николая Баскова. Причем купила она наряд сама в ЦУМе. Я тогда чуть сознание от радости не потерял», — рассказал Гуляев корреспонденту Дни.ру.

С того момента наряды от кутюрье то и дело появляются в гардеробе Примадонны, но теперь они чаще творят их вместе. По словам Игоря, певица сама прекрасный дизайнер, разбирается в крое и тканях, легко может объяснить, что именно она хочет увидеть в итоге. Поэтому работать с ней просто и приятно.

К тому, что Алла Борисовна обожает шокировать публику дерзкими мини и экстравагантными нарядами якобы не по возрасту, Гуляев относится философски.

«Она должна хулиганить! Именно за это ее и любят. В строгой закрытой юбке в пол это будет не Пугачева!» — сказал он.

Кутюрье уверен, что такие бунтари, как Алла Борисовна, могут проявлять свое «я» так, как им угодно. И возраст тут не помеха.