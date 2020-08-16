Два тренда – леопард и полоска: стилист Пугачевой восхитился пляжным нарядом Кудрявцевой с дочкой

49-летняя Лера Кудрявцева отправилась этим летом со своей двухгодовалой дочкой Машенькой на отдых в Турцию. И это не первый отпуск звезды в сезоне, в прошлом месяце жена хоккеиста Игоря Макарова загорала на берегу Черного моря в Адлере, вполне довольная местным сервисом и радушным приемом.

В настоящий момент известность остановилась в пятизвездочном отеле в Анталье, располагающемся на самом берегу Средиземного моря. Впрочем, дочь Леры больше была рада бассейну, который здесь впечатляет своими размерами.

На пляже Кудрявцева предстала в трендовом леопардовом купальнике, выполненном в ретро-стиле, а ее дочь – в полосатом. Мама позаботилась о стильном аутфите наследницы и подобрала к нему шляпу с тем же принтом.

«Можно смотреть бесконечно на милую купальщицу», «Такие милые», «Такая лапуля Машенька!», «Стильные девочки, красоточки», — откликнулись фолловеры на обнародованное в Сети пляжное фото Кудрявцевой.

Не смог пройти мимо модных дам и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев, который оставил под снимком свой «лайк», выразив тем самым восторг от увиденного.