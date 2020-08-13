«Будь счастлива!»: Лобода в мини-шортах и топе-бюстье повеселилась с сестрой в Турции

Родственница певицы решила с размахом отпраздновать день рождения. В Сети появились фото с торжества, которое прошло на побережье.

Светлана Лобода привыкла много работать, но она не скрывает, что ставит семью на первое место. После карантина девушка целый месяц провела с дочками, Евангелиной и Тильдой, в Греции. Они отдыхали на острове Миконос. А в начале августа артистка прилетела в Турцию. Она дала там свой первый концерт за долгое время, но заверила, что это случайность. Как оказалось, на самом деле звезда приехала туда с сестрой Ксенией, которая решила с размахом отметить день рождения.

Год назад Лобода гуляла в Киеве на свадьбе своей сестры. Тогда певица поймала букет невесты. Теперь она принарядилась для вечеринки. С самого утра виллу именинницы украсили шарами, а также празднично накрыли стол. А вечером Ксения облачилась в вечернее платье золотого цвета с разрезом от бедра. Наряд она дополнила черными босоножками.

Светлана в свою очередь облачилась в джинсовые мини-шорты, топ-бюстье и босоножки на шпильке. На совместном фото сестры позировали, демонстрируя стройные ноги.

«С днем рождения, моя сестренка. Будь счастлива! Я всегда рядом», — написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились сходству девушек. «Красивые! С именинницей!!» — отметилась Вера Брежнева. «Ноги…. Я не могу на вас наглядеться», «Какая красотка сестра!», «Какие девушки, какие ноги… вау… просто вау…», «Очень похожи», — прокомментировали пост подписчики. Ну а вечером Лобода стала веселиться и танцевать. Не отставала от нее и именинница, которая не скрывала своего счастья.