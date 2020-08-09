«Роскошная мамасита»: Нюша в бирюзовом бикини подчеркнула округлые бедра

29-летняя Нюша порадовала поклонников свежим снимком в купальнике. Возлюбленная Игоря Сивова облачилась в мини-бикини лазурного оттенка, сделав акцент на тонкой талии, бесконечных ногах и округлых бедрах. Вместе с мужем певица воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу. После родов поп-дива сумела в кратчайшие сроки привести свою фигуру в прежнюю форму. Артистка стремительно сбрасывала вес, постепенно возвращаясь к привычному ритму жизни — частым перелетам, гастролям, записи новых синглов и съемкам клипов.

Поклонники певицы по-достоинству оценили эффектную фигуру знаменитости, сравнив Нюшу с гурией из султанского дворца. Подписчики артистки подметили, что она вполне могла бы вскружить голову любому мужчину. Среди фанатов поп-исполнительницы нашлись и те, кто напомнил, что у певицы есть любимый муж.