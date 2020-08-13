Нюша в черном платье-комбинации и трендовых босоножках запечатлелась с подросшей дочкой

Певица поделилась летним фото с наследницей. Поклонники не смогли определить, кто из них одет более стильно.

Нюша уже три года счастлива в браке с Игорем Сивовым. Лишь недавно она поделилась подробностями их знакомства и призналась, что ее возлюбленный еще был женат, когда у них стала завязываться связь. От прошлых отношений у бизнесмена есть двое сыновей. А вот певица подарила ему долгожданную дочку, которая получила необычное имя Симба. После карантина влюбленные успели отдохнуть на море, а теперь наслаждаются летними днями в загородном доме.

Если первый год Нюша скрывала лицо наследницы, то теперь с радостью показывает малышку поклонникам. Полуторагодовалая девочка учится говорить и все чаще радует мамы своим пением. Накануне певица поделилась новыми фото с наследницей. Девушка предстала в черном платье-комбинации и открытых босоножках с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне. Артистка позировала у дома с Симбой, которая предстала в джинсовых шортах-бермудах и леопардовой блузке из шифона.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие также отметили, что дочка певицы — настоящая модница. «Она прямо растет так быстро», «Какие стильные», «Маленькая принцесса. Так радостно смотреть за тем, как она растет!», «Какую модельку Ню держит за руку! Какие топовый вещи на ней одеты», «Симбочка уже такая большая девочка, с каждым днем все краше», «Две малышки», — прокомментировали пост подписчики.