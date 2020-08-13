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«Нелегкая доля»: Анфиса Чехова рассказала о своей «нездоровой» страсти

Телеведущая проводит свободное время в загородном клубе в Подмосковье.

«Нелегкая доля»: Анфиса Чехова рассказала о своей «нездоровой» страсти
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова рассказала о своей страсти к лошадям. Причем назвала ее нездоровой. Со своими подписчиками в «Инстаграме» она поделилась снимками с отдыха, где посетила конный клуб. Оседлав лошадку по кличке Ульяна, телеведущая вспомнила, что в 13 лет занималась конным спортом.

«Пока арабские скакуны галопом гарцуют через препятствия, Ульянка целыми днями возит кареты, телеги и упитанных пассажиров. А она, между прочим, единственная лошадь в местном конном клубе. Вот она, нелегкая доля красивых и гордых белых женщин», — подписала Чехова снимки.

После завершения режима самоизоляции Анфиса Чехова успела отдохнуть в Сочи и Турции. А теперь продолжает наслаждаться свободным временем в загородном клубе в Подмосковье.

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