«День в Сан-Тропе»: Анфиса Чехова в шелковом костюме с кружевом блеснула изящными щиколоткам

Анфиса Чехова всегда обладала нестандартной фигурой. Она не скрывает, что знает о своей привлекательности. Год назад телеведущая даже посвятила оду своей пятой точке, которая приносит ей много лайков. Напомним, что в сове время она вела эротическое шоу, что и прославило брюнетку. Теперь она часто становится гостьей светских раутов, а также ведет новые проекты. На ее страницу подписано 1, 7 млн людей, которые следят за ее жизнью.

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Недавно Анфиса отдохнула в Сочи. Она радовала фанатов снимками в купальниках. Своей фигуры девушка нисколько не стесняется. Более того, она умело подчеркивает достоинства женственными образами. А накануне телеведущая призналась, что хотела бы вернуться в прошлое. Она опубликовала архивное фото, на котором позирует в постели. Чехова предстала в шелковом костюме для сна с кружевом; Шорты позволили ей оголить стройные ноги и изящные щиколотки. Звезда была без макияжа, но с алым лаком на ногтях.

«Я бы сейчас хотела вернуться вот в этот момент. 12 октября 2017 года. Сан-Тропе. Ничего особенного в этот день не происходило. Я просто проснулась, а мой друг меня сфоткал в моей постели», — призналась телеведущая.

Поклонники поразились тому, что девушка не изменилась за три года. Другие восхитились ее соблазнительным образом и красивыми формами. «Вы классная», «Уф-ф, какая леди!», «Красавица неземная», «Эти ноги — дар небес», «Хороша», «Как не заглядеться», «Этот наряд такой соблазн», «Вы просто нереально прекрасны», «Ноги, талия, все при вас», «Какие ноги шикарные», — прокомментировали пост подписчики.