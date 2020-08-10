С такой мамой и няня не нужна: возлюбленная Козловского в укороченном топе вышла на прогулку с коляской 

Возлюбленная Данилы Козловского все еще находится в Штатах. Как и многие другие знаменитости, среди которых: Виктория Лопырева, Нюша, Оксана Самойлова — 33-летняя Ольга Зуева рожала за океаном, своевременно определившись с клиникой и медперсоналом. Далее последовала пандемия, и модель не смогла вернуться на родину. Звездные родителя Оды Валентины ждут, когда их кроха немного окрепнет и подрастет. И тогда без всяких промедлений и лишних переживаний они смогут прилететь в Москву.

больше по теме В домашней обстановке: Зуева поделилась свежим кадром с дочерью от Козловского Кроха уснула на руках звездной мамы.

На личной странички в Instagram возлюбленная актера поделилась свежим снимком, отправившись на прогулку с коляской. Примечательно, что новоиспеченная мамочка справляется без помощи опытных нянечек. Пока дочка Ольги мирно спала на свежем воздухе, ее мама могла немного попозировать. Перед объективом фотокамеры Зуева предстала в мини-юбке, сделав акцент на длине ног. Летний образ модели дополнил укороченный топ, которым избранница Данилы подчеркнула свою талию.

«Доброе утро! С моими девчонками», — подписала снимок Зуева.

На прогулку возлюбленная Козловского отправилась с пятимесячной Одой Валентиной и их домашним питомцем, который не отходил от коляски со спящим младенцем.

Напомним, что Данила Козловский успел сняться в кино вместе с Ольгой Зуевой. На тот момент они уже состояли в отношениях. Избранник модели выступил режиссером фильма «Тренер» и сыграл в ленте одну из главных ролей.