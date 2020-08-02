Летняя вечеринка: Самойлова в платье-бюстье и с сыном на руках появилась на празднике Джигана

Оксана Самойлова не смогла оставить мужа без праздничной вечеринки по случаю его 35-летия. С самого утра именинник принимал поздравления от звездных коллег, поклонников и членов семьи. Первыми рэпера поздравили его дочери: Ариела, Лея и Майя. Девочки подарили отцу самодельные открытки и прочитали для него стихи. А избранница музыканта организовала для Джигана торжество на открытой террасе, позаботившись об угощениях.

В Stories бизнесвумен поделилась свежим видеоотчетом с мероприятия, появившись на вечеринке в платье-бюстье длины мини. Самойлова сделала акцент на талии, отдав предпочтение облегающему силуэтному наряду. Перед объективом камеры возлюбленная Джигана позировала с маленьким сынишкой на руках, заботливо укачивая Давида.

Для дочерей Оксана выбрала наряды в одной цветовой гамме. Ариела, Лея и Майя предстали в пышных платьях из органзы пудрового оттенка. Ко всему прочему, Самойлова запечатлела мужа в окружении детей, дав понять, что в их семье царит полная гармония. Об этом знаменитость говорила и ранее. Бизнесвумен утверждала, что она хорошо относится к отцу своих четверых детей. Словом, недавнее сумрачное прошлое в их отношениях явно позади.