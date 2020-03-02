Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

Имя малышки новоиспеченные родители пока не афишируют.

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.

Своим счастьем Зуева поделилась в Instagram, обнародовав первый снимок с малышкой. В кадре уставшая, но счастливая Ольга держит ребенка на руках. Малышка при этом одета в теплый вязаный костюм и миниатюрные носочки. Лицо дочери Зуева предпочла спрятать от посторонних глаз.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — сопроводила она снимок трогательной подписью.

больше по теме Данила Козловский улетел в США на роды к беременной Ольге Зуевой Звездные актеры со дня на день станут в первый раз родителями.

Отметим, что малышка появилась на свет в американской клинике. За несколько дней до родов Козловский взял отпуск и улетел в Штаты. Знаменитый актер присутствовал на родах и всячески старался помочь возлюбленной.

Фолловеры поспешили поздравить любимых артистов с прибавлением. Большинство подписчиков интересует вопрос, как же назвали девочку, однако ни Ольга, ни Данила имя пока не афишируют. «Много здоровья вашей малышке», «Счастье-то какое», «Наши поздравления от всего сердца», — написали они.