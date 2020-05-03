Девушки Данилы Козловского: от Лизы Боярской и польской актрисы – до Юлии Снигирь и американской модели

В последнее время Данила Козловский – один из самых востребованных российских актеров. Его называют любимчиком режиссеров, а также – любимцем женщин.

В обоих утверждениях немало правды: режиссеры любят его за талант и трудолюбие, а женщины… Да разве здесь надо что-то объяснять!

Лиза Боярская – запретил встречаться отец

Говоря о романах известного актера, невозможно не упомянуть о Елизавете Боярской, которая училась когда-то с ним вместе в Петербургской академии театрального искусства. Между однокурсниками возникли нежные чувства, однако их роману активно воспротивился отец Лизы – Михаил Боярский.

В семье Боярских не принято спорить с Михаилом Сергеевичем. Как ни грустила Лиза, но о Козловском пришлось забыть.

больше по теме «Героини!»: сидящая на карантине Лиза Боярская выразила восторг всем домохозяйкам За домашними хлопотами у актрисы не остается времени на Instagram.

Уршула Магдалена Малка – любовь с польским акцентом

Польская актриса Уршула Магдалена Малка была старше Данилы на 5 лет. Несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхнул роман. Может быть, его развитию способствовала романтическая атмосфера на репетициях спектакля «Варшавская мелодия», в котором они играли влюбленных…

Осенью 2008 года Данила и Уршула поженились. Правда, этот брак продлился всего 3 года. Что стало причиной расставания?

Возможно, то, что Уршуле хотелось свить теплое семейное гнездышко, родить детишек и вести спокойную жизнь счастливой женщины. А Данила, вероятно, был не готов к этому – ведь его актерская карьера как раз резко пошла вверх.

Юлия Снигирь – два таланта в «одной лодке»

После развода с Уршулой Данила все чаще стал появляться на публике вместе с молодой актрисой Юлией Снигирь. Их уже называли «самой красивой парой российского кино», им уже прочили счастливую семейную жизнь…

Но роман продлился меньше года. Обоим было некогда – и Юля, и Данила много снимались, и проводить время вдвоем получалось лишь изредка.

Зои Дойч – из-за нее расстался с Юлией

Окончательный разрыв произошел после того, как Козловский вернулся со съемок в фильме «Академия вампиров». Чуть раньше в его Instagram появилась трогательная фотография, на которой актер целовался с партнершей по фильму – очаровательной актрисой Зои Дойч.

Поклонники Юлии Снигирь возмутились – по их мнению, Данила не имел права изменять своей девушке! Впрочем, вскоре им пришлось замолчать: после возвращения Козловского со съемок они с Юлией публично объявили о своем расставании.

Ольга Зуева – родила актеру дочку

Красивый, харизматичный, талантливый актер не мог, конечно, долго оставаться один. Скоро рядом с ним появилась симпатичная стройная девушка. Фанаты поняли: на этот раз – все серьезно, хотя Козловский и не любит давать комментарии по поводу личной жизни.

Возлюбленную Данилы зовут Ольга Зуева, девушка работала моделью в Нью-Йорке, но, познакомившись с Данилой, бросила карьеру и перебралась в Россию. Они живут вместе вот уже пятый год, правда, ставить штампы в паспорта пока не торопятся.

Зато в жизни пары произошло нечто более важное, чем регистрация брака: 2 марта 2020 года Ольга подарила любимому дочь.

Нам остается еще раз поздравить Данилу Козловского с днем рождения и пожелать новых творческих удач, а также – семейного счастья!