Анна Заворотнюк в джоггерах и фисташковых кроссовках позировала дома перед братом

Анастасия Заворотнюк в свои 49 лет успела трижды стать мамой. Ее младшая наследница Мила родилась в 2018 года, а спустя год актриса оказалась в больнице. Она лечится от рака. По словам врачей, артистка идет на поправку. По слухам, она лечится в США. А вот ее наследники от первого брака, дочка Анна и сын Майкл, раньше жили в Нью-Йорке, но, узнав о недуге матери, вернулись на родину. 24-летняя дочка артистки с радостью делится новостями из своей жизни в соцсети.

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Недавно девушка сообщила, что заболела. Так как в ее квартире идет ремонт, она живет в доме матери. Анне пришлось запереться в комнате. Она боялась заразить близких, так как не знала, чем болеет. Но похоже, что дочка Заворотнюк пошла на поправку. Накануне она ответила на вопросы поклонников, а также поделилась новыми фото. Наследница Заворотнюк позировала дома в серых джоггерах, майке и фисташковых кроссовках «иззи».

«Аленушка. Наше время. Очень люблю yeezy, как вы уже поняли», — поделилась девушка.

Она также призналась, что снимки сделал ее брат Майкл. Анна заверила, что у него талант к фотографированию. Скорее всего, они провели вместе весь день. Поклонники восхитились красотой девушки. «А братец Иванушка наших дней за кадром фотографирует! Как здорово, когда есть брат, который является лучшим другом, о котором можно мечтать», «Лицо — копия мама», «Крутая, настоящая Аленушка с лучшим братом Иванушкой», «Какая же красавица!», «Похожа на Настю», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые смутило то, что она была в обуви. «Вы дома в уличной обуви ходите?» — спросил подписчик, но ответа не получил.