Старшая дочка Заворотнюк сообщила о своей болезни

Анна Заворотнюк призналась, что очень плохо себя чувствует и сдала анализы на коронавирус.

Анастасия Заворотнюк вот уже почти год находится в больнице на лечении. Лишь недавно подтвердились слухи, что актриса борется с раком головного мозга. Врачи сообщали, что женщина идет на поправку. Точно не известно, где находится артистка. В СМИ мелькала информация, что ее муж Петр Чернышев часто летает в США, поэтому многие сделали вывод, что звезда «Моей прекрасной няня» проходит лечение в Нью-Йорке.

В то же время ее сын Майкл и дочка Анна, которые раньше жили в Америке, ради мамы вернулись на родину. В последнее время старшая наследница актрисы стала делиться своими переживаниями в соцсети, но кроме того наполняет ленту Instagram новостями из собственной жизни. 5 августа она неожиданно сообщила, что заболела.

«Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о CoViD-19. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно», — призналась Анна.

По ее словам, симптомы напоминают простуду, но она сдала тест на коронавирус. В ожидании результатов девушка заперлась в комнате, чтобы никого не заразить. Она живет в доме матери, поэтому опасается, что родные могут подхватить от нее вирус.

«Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только, чтобы забрать тарелку с едой», — отметила дочка Заворотнюк.

Поклонники пожелали девушке скорейшего выздоровления. Многие надеются, что ее подозрения не подтвердятся. Напомним, что неделю назад Анна повеселилась на девичнике у беременной подруги. Не исключено, что там она могла простыть.