«В моде спортивный стиль»: дочка Заворотнюк в молочных джоггерах позировала в гостиной мамы

Анастасия Заворотнюк уже почти год находится в больнице. Актриса, как оказалось, борется с тяжелым недугом — раком мозга. Первое время о ее состоянии ничего не было известно, но недавно появилась информация, что звезда «Моей прекрасной няни» идет на поправку. Ее муж Петр Чернышев часто навещает супругу, а также заботиться об их годовалой дочери Милы. А от первого брака у артистки есть дочка Анна и сын Майкл.

Старшие наследники Заворотнюк вернулись в Москву, когда стало известно о ее пошатнувшемся здоровье. Недавно Майкл отметил день рождения, а его старшая сестра живет в доме матери. Она единственная из семьи активно ведет страницу в соцсетях и делится новостями из своей жизни. Поклонники очарованы красотой девушки. Многие сравнивают ее с мамой. Она часто носит легкие платья и стильные джинсы.

Однако накануне Анна призналась, что ценит комфорт. Она сделала фото в роскошной гостиной своей мамы. В кадре можно увидеть зеркала, диваны и шторы карамельного цвета. Сама дочка Заворотнюк предстала в белой футболке, завязанной на узел, а также молочных джоггерах.

«Как же мне нравится, что сейчас в моде спортивный стиль. Так много классных, а главное удобных вещей можно найти. Я очень люблю платья, юбочки и так далее, но иногда так хочется нацепить на себя удобные спортивные штаны, толстовку и весь день чувствовать себя комфортно и уютно», — поделилась девушка.

Поклонники восхитились интерьером в доме актрисы. Также многие оценили вкус Анны. «Спортивки обожаю. Аня, вы очень красивая», «Как можно не любить спортивную одежду? Это же как в уютном одеялке, особенно сейчас, когда оверсайз в моде», «Тоже как и вы люблю платья, юбочки и спортивки», «Красивые платья на др или свадьбы, Новый год я готова одеть а так это вообще моя эра спортивный стиль one love», «Как красиво дома у вашей мамы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ближе к осени дочка актрисы переедет в собственную квартиру, где пока идет ремонт. Последние годы она жила в Нью-Йорке, где училась и работала.