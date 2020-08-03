Дочка Заворотнюк в укороченных брюках и топе с рукавами-фонариками повеселилась с подругами

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» провела время на вечеринке по случаю скорого рождения ребенка одной из ее подруг.

Анастасия Заворотнюк в сентябре 2019 года оказалась в больнице. Тогда было неизвестно, что произошло со знаменитой актрисой. Теперь уже не секрет, что она борется с раком мозга. Если раньше она лежала в одной из столичных клиник, то теперь ходят слухи, что артистка находится в нью-йоркской клинике. Якобы часто в США ездит ее муж Петр Чернышев, чтобы ее навестить, но уже скоро звезда «Моей прекрасной няни» должна оказаться дома.

А в это время дети Заворотнюк стараются жить прежней жизнью. Недавно свой день рождения отпраздновал ее сын Майкл. Ему исполнилось 20 лет. А дочка актрисы, Анна, живет в доме матери, пока в ее квартире идет ремонт. Она долгое время провела в США, как и ее брат, но теперь вновь обитает на родине. В последние месяцы девушка занималась спортом, гуляла в саду и виделась лишь с родными. Но накануне ей довелось развеяться на вечеринке.

Анна появилась на празднике baby shower. Одна из ее подруг ждет ребенка и совсем скоро станет мамой. Для выхода в свет девушка облачилась в укороченные серые брюки и белый топ с рукавами-фонариками. Девичник была организован на лужайке. Девушки отведали сладостей и пообщались на личные темы. Все они принарядились в светлые наряды с кружевами и примерили венки.

«Какой же чудесный день был вчера, побывала на baby shower у моей дорогой подруги», — написала Анна.

Поклонники восхитились образом наследницы Заворотнюк. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красивая», «На бабушку похожа свою», «Очаровательная», «Вам тоже пойдет быть мамой», — прокомментировали пост подписчики.